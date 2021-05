Leo Gassmann torna con il nuovo singolo “Down”

Il nuovo brano del cantautore è su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 maggio

Dopo un tour estivo con la sua band, Leo Gassmann ufficializza il suo ritorno con un nuovo singolo «da cantare a squarciagola per sentirsi meno soli»: si intitola Down ed esce su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 maggio.

In una lunga spiegazione affidata ai social, il giovane cantautore spiega la storia di un brano nel quale fotografa la sua lotta con i propri demoni interiori: «Ho avuto paura perché mi sono reso conto che questo non è sicuramente il luogo e il periodo storico migliore per nascere e crescere nella veste di una persona trasparente, onesta e determinata. Tuttavia, anche se volessi non potrei mai cambiare me stesso e il motivo per il quale faccio musica».

«Se c'è una cosa che ho imparato da questo periodo è che i mostri affiorati da disavventure non vanno sconfitti, ne cacciati. I mostri fanno parte di noi, bisogna accoglierli, imparare a convincerci perché un giorno saranno il nostro punto di forza e rappresenteranno la consapevolezza e il ricordo di essere già riusciti a superare delle prove difficili» conclude il cantautore.

La produzione è curata da Francesco “Katoo” Catitti, che ha saputo aiutare Leo Gassmann a sperimentare nuove sonorità attingendo dal mondo del pop-rock e punk, generi il cui immaginario ha sempre aiutato le giovani generazioni a liberarsi dei propri fardelli e le cui atmosfere sonore si sposano alla perfezione con il racconto di “Down”.