L’estate di Francesca Michielin con i “Fulmini addosso”

Il nuovo singolo è nella colonna sonora del film in arrivo su Prime Video "L'estate più calda" Cecilia Uzzo







Comincia con i "Fulmini addosso" l’estate di Francesca Michielin, il singolo è disponibile da venerdì 9 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy. La cantautrice, riconfermata alla conduzione della prossima edizione di X Factor, torna a lavorare nel mondo delle colonne sonore: "Fulmini addosso" è infatti il brano principale de "L'estate più calda", il nuovo film Original italiano disponibile dal 6 luglio su Prime Video.

La canzone ha un’evidente impronta elettronica che si fonde a un beat dalle sfumature dance-pop, in un crescendo che esplode nel ritornello, ancora più trascinante, testimone di un amore che dalle difficoltà trae tutta la sua bellezza, invitandoci ad essere liberi e spensierati, proprio come l’estate. "Fulmini addosso" diventa quindi la colonna sonora perfetta di un’estate all’insegna dell’amore, quello ad un tempo esplosivo, incendiario e dolce, che ci accarezza e ci avvolge.

«"Fulmini addosso" nasce con l’idea di creare un contrasto importante tra la parte strumentale, che vanta la produzione di Merk & Kremont, e il suo testo estremamente poetico, quasi ermetico. Attraverso questo brano vorrei lanciare un messaggio importante: oggi la gentilezza e la dolcezza, nella loro forma più pura e autentica, sono modi, atteggiamenti rari che, quando ci avvolgono inaspettatamente, sembra ci colpiscano come fulmini, spiazzandoci. Per questo dovremmo cercare di abituarci il più possibile a questi fulmini, provando a renderli parte della nostra quotidianità» ha racconta Francesca Michielin.

Il tour estivo

Dopo aver collezionato sold-out con il suo primo tour nei teatri, Francesca Michielin è pronta a tornare sui palchi di tutta Italia con il summer tour, prodotto da Vivo Concerti, "L’estate dei cani sciolti".

9 luglio: Campomarino (TA) – Porto Rubino

12 luglio: Sarzana (SP) Woman – Voci di donna Festival - Fortezza Firmafede

14 luglio: Ortona (CH) – Non solo blues, Piazza del Teatro

16 luglio: Montemonaco (AP) – Festival dell’Appenino

19 luglio: San Giovanni Valdarno (AR) – Piazza Arnolfo

22 luglio: Lajatico (PI) – Corona Sunset Festival Wolrd Tour – Teatro del Silenzio

23 luglio: Ponte di Legno – Tonale – Water Music Festival – Lago Valbiolo

24 luglio: Ricaldone (AL) –L’isola in collina

28 luglio: Bergamo – Lazzaretto

31 luglio: Bardonecchia (TO) – Festival borgate dal vivo – loc. Chesal

2 agosto: Alghero (SS) – Festival Abbabula – Lo Quarter

8 agosto: Alcamo (TP) – Alcart Festival – Ex Cave Orto di Ballo

13 agosto: Castellaneta Marina (TA) – Melodye Music Fest – Albatros Beach Club

29 agosto: San Vito Tagliamento (PN) – Festival Stelle d’estate – Piazza del Popolo

9 settembre: Moncalieri (TO) – Ritmika Festival – PalaExpo

10 settembre: Milano – Estate al Castello – Castello Sforzesco

17 settembre: Cuneo – Connessioni Festival

18 settembre: Verona – Festival della bellezza – Teatro Ro