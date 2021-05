Levante, a sorpresa il nuovo singolo “Dall’alba al tramonto”

La ballad della cantautrice accompagna l'imminente uscita del suo terzo romanzo "E questo cuore non mente" per Rizzoli

Annunciato a sorpresa sui social, da venerdì 21 maggio arriva su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica un nuovo brano di Levante dal titolo "Dall'alba al tramonto". La cantautrice torna con un nuovo progetto dopo una lunga serie di successi: da "Vertigine", colonna sonora della serie tv “Baby” alla hit radiofonica “Sirene” e il successo di "Tikibombom", certificata oro per le vendite.

«Lo sai che nella fine ci son tanti inizi da inventare?» canta Levante in una ballad ipnotica che ruota intorno ai grandi temi della fine e dell'inizio, due "poli opposti" che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza. «Questo brano rappresenta tante cose speciali per me, prima fra tutte il coraggio di guardare il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno. Che in ogni fine c’è un inizio, con o senza di noi. Tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene» racconta la cantautrice.

Alla canzone si accompagna un videoclip concepito come un omaggio essenziale agli Anni 60 in Italia e al loro immaginario visivo dal punto di vista di una artista in preparazione per uno show. Un tributo all’estetica di quel periodo di velocissima trasformazione socio-economica e di rinascita anche culturale, in cui la percezione della “fine” di un periodo buio si affiancava all’entusiasmo collettivo e alla fiducia nel domani come foriero di nuove opportunità.

Una riflessione che si lega al terzo romanzo di Levante "E questo cuore non mente", in uscita l’8 giugno per Rizzoli, in cui il lettore segue la protagonista Anita nel suo viaggio introspettivo attraverso un percorso di psicoterapia che parte dalla fine (di una storia d’amore di Anita, in questo caso) per tornare all’inizio, curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare finalmente la scatola nera delle proprie emozioni.