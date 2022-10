“Lift me up” è la nuova canzone di Rihanna per “Black Panther: Wakanda forever”

Fuori il 28 ottobre il primo singolo della colonna sonora del film, cantato dalla popstar, che torna così sulla scena musicale Cecilia Uzzo







Ci voleva "Black Panther: Wakanda forever" per riportare Rihanna sulla scena musicale. È uscito venerdì 28 ottobre "Lift me up", il primo singolo tratto dalla colonna sonora del nuovo film, in arrivo nelle sale cinematografiche il 9 novembre 2022.

Discograficamente “ferma” dal 2016, anno di pubblicazione del suo ultimo album "Anti", la popstar si è dedicata alla carriera di attrice, imprenditrice, anche se sarà proprio lei la star dell'Halftime Show (lo “spettacolo dell’intervallo”) del Super Bowl 2023, cioè la finalissima della National Football League che è anche l’evento televisivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti.

Il brano è stato scritto dalla cantautrice e produttrice Tems, dal vincitore del premio Oscar Ludwig Göransson, dalla stessa Rihanna e Ryan Coogler (il regista del film), con l’intento di omaggiare l’eredità lasciata da Chadwick Boseman. «Dopo aver parlato con Ryan e aver sentito le sue idee per il film e la canzone, volevo scrivere qualcosa che rendesse l’immagine di un caloroso abbraccio proveniente da tutte le persone che avevo perso nella mia vita. Mi sono immaginata le sensazioni che avrei provato se avessi potuto cantare per loro ed esprimere quanto mi mancano – racconta Tems – Rihanna è sempre stata una mia ispirazione, sentirla cantare su questo brano è un grandissimo onore».

La colonna sonora e le musiche originali di "Black Panther: Wakanda forever"

Le musiche originali del film saranno pubblicate in "Black Panther: Wakanda Forever – Original Score", disponibile dall’11 novembre per Hollywood Records. A comporle e produrle è stato Ludwig Göransson, il compositore che si è occupato anche della colonna sonora di "Black Panther", con cui ha vinto un Oscar e un Grammy. L’album della colonna sonora, "Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By", sarà invece disponibile a partire dal 4 novembre via Roc Nation Records/Def Jam Recordings/Hollywood Records.