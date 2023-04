Ligabue: due date nei club per il singolo “Riderai”

Un ritorno in grande stile che riparte dai piccoli locali, in attesa degli stadi Alessandro Alicandri







Che questo di Ligabue sarebbe stato un ritorno in grande stile, lo immaginavamo già, ma con questa idea ha sorpreso tutti i suoi fan: il 27 aprile al Largo Venue di Roma e il 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano farà due piccoli concerti nei club per anticipare il suo nuovo singolo “Riderai” (in arrivo appunto il 28 aprile). In attesa del suo nuovo album in arrivo il prossimo autunno, tornerà comunque negli stadi il prossimo luglio (il 5 a San Siro e il 14 allo Stadio Olimpico) con tutta la sua grande musica.