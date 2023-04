Ligabue è tornato con il nuovo singolo “Riderai” e con due concerti a sorpresa

«Il brano non è rock’n’roll nella forma, ma lo è, secondo me, nello spirito» afferma il rocker Carmen Pugliese







Dopo aver riempito Campovolo, e aver venduto nel 2005 165.264 biglietti, registrando l'allora record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, Ligabue torna a cantare nei club. Il motivo? L’uscita del suo nuovo singolo “Riderai”, in occasione della quale ha annunciato a sorpresa due concerti a Roma e Milano per presentare il brano. Inutile dire che i biglietti hanno registrato il sold out in dieci minuti. Il 27 aprile a Roma c’eravamo anche noi.

Puntualissimo, alle 21, è salito sul palco con gli occhi che brillavano più della sua chitarra glitterata. Sorride, guarda in faccia i fan, che da 30 anni lo seguono con lo stesso entusiasmo e inizia a cantare. Sembra una dimensione quasi privata, molto intima. Al Largo Venue abbiamo cantato, ballato, ci siamo emozionati con il cantautore che mette d’accordo intere generazioni e per capirlo basta guardare il suo pubblico. «Abbiamo portato anche la canzone nuova, che non è rock’n’roll nella forma, ma lo è, secondo me, nello spirito, il perchè magari lo lascio scoprire a voi, ecco Riderai, la canzone non è ancora uscita, ma spero mi porterete fortuna» premette dal palco Liga.

Il brano che esce il 28 aprile anticipa il disco di inediti in arrivo in autunno, ha un ritmo incalzante, “Riderai fino a piangere di gusto e non sarà mai troppo presto quando in faccia a quello specchio riderai”. Ed è una promessa a cui risulta impossibile non credere.

E poi arrivano tutte le hit ormai eterne, che continuiamo ad ascoltare sempre come se fosse la prima volta da “Ho messo via” a “Certe notti”, passando per “Piccola stella senza cielo” fino a "Urlando contro il cielo". «Vi lascio con l’augurio che è nel ritornello di questa canzone», afferma prima di salutarci. E intona “Leggero”.

“Leggero,

nel vestito migliore,

senza andata né ritorno

senza destinazione.

Leggero,

nel vestito migliore,

sulla testa un po’ di sole

ed in bocca una canzone”.

Si replica il 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano, solo un “riscaldamento” in vista dei due imperdibili eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo stadio Olimpico di Roma.