Ligabue ed Elisa duettano dopo 14 anni: il nuovo singolo è “Volente o nolente”

Contenuto all'interno dell'atteso album di inediti e della raccolta di successi per i 30 anni dell'artista, da venerdì 20 novembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali

20 Novembre 2020 | 10:48 di Giulia Ciavarelli

Il grande palco a Campovolo, un pubblico caloroso e unito a cantare tutti i suoi più grandi successi a squarciagola: è così che Luciano Ligabue si era immaginato 30 anni in un secondo, data-evento per incorniciare un traguardo raggiunto dopo una lunga lista di successi. Non è stato così, perché l'emergenza sanitaria ha completamente paralizzato la musica dal vivo, ma l'artista ha deciso ugualmente di festeggiare con la pubblicazione di alcuni regali per i fan.

Da venerdì 20 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, Ligabue sceglie uno speciale inedito di presentazione dal titolo "Volente o nolente": «Quindici anni fa ho scritto una canzone, mi è venuta subito voglia di farla cantare a Elisa. L'ho chiamata ed è venuta nel mio studio a Correggio. Quel pomeriggio ne abbiamo registrate due: "Gli ostacoli del cuore" e l'altra, che ho conservato nel tempo. Ho fatto i salti mortali per poterla tenere e ora fa parte di "7"» racconta Luciano.

A ricordare quei momenti speciali interviene anche Elisa, che sui social scrive: «È delicata e potentissima allo stesso tempo... era una melodia grande ma semplice e le parole vere come specchi. Adesso esce e sento tutta la distanza, tutti gli anni, tutte le note e la vita in mezzo».

«Hai voluto tenere la mia voce che avevamo registrato insieme quel giorno e questa scelta rende tutto più potente e più struggente. Mi dico che ad alcune canzoni che escono mi viene da parlargli, mi sembra che abbiano le gambe per camminare e che abbiano il loro destino e il loro viaggio davanti, già scritto. Ogni volta che le incontro mi sembra di vedere qualcosa che viene da un altro mondo. Perché non me le spiego mai del tutto. Questa è una di quelle, e come le altre tue che canto e che ho cantato, mi entra dentro e mi attraversa anche se non ho scritto né parole né musica ma ho la meraviglia e la fortuna di prestarle la voce» conclude Elisa.

Se nel mese di ottobre è arrivata in libreria la prima autobiografia per Mondadori ("È andata così. Trent’anni come si deve”), il 4 dicembre vedrà la luce una doppia uscita discografica: l'atteso album di inediti "7" perché «nel cassetto avevo sette spunti di canzoni che avevo voglia di elaborare, le ho riscritte e riarrangiate» ha dichiarato, e la raccolta "77+7" con tutti i singoli che hanno fatto la storia del Liga.

LA TRACKLIST DI "7"

1. La ragazza dei tuoi sogni

2. Mi ci pulisco il cuore

3. Si dice che

4. Un minuto fa

5. Essere umano

6. Oggi ho perso le chiavi di casa

7. Volente o nolente con Elisa