Ligabue: il nuovo singolo è “Essere umano”

L'artista presenta il nuovo brano in rotazione radiofonica da venerdì 23 aprile, accompagnato da un videoclip

In rotazione radiofonica da venerdì 23 aprile, Luciano Ligabue presenta un nuovo singolo: prodotto da Fabrizio Barbacci e Claudio Maioli, il brano si intitola "Essere umano" e fa parte dell'album di inediti "7" da cui sono stati estratti anche "La ragazza dei tuoi sogni", "Mi ci pulisco il cuore" e il duetto con Elisa "Volente o nolente".

Tutti i suoi successi saranno i protagonisti del grande evento più volte rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, per ora spostato definitivamente al 4 giugno 2022: "30 anni in un (nuovo) giorno" è la grande festa per celebrare i trent'anni di carriera dell'artista che si terrà a Campovolo, nella RCF Arena Reggio Emilia, uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica dal vivo.

Proprio in questi giorni il rocker emiliano commenta sui social l'ennesimo rinvio del concerto con un messaggio indirizzato ai suoi fan: «Era nell’aria, ce l’aspettavamo tutti, ma l’ufficialità non lo rende meno amaro: Campovolo viene di nuovo spostato. Mi mancate. Tanto. Mi manca potervi vedere in carne e ossa, ma ancora una volta non c’è alternativa se non quella di resistere. Ancora di più la sera di quel 4 giugno ci prenderemo indietro tutti quanti quello che non avremo potuto sfogare fino allora. Qualcosa m’inventerò. Continuiamo a tenere botta».

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it