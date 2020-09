Ligabue: il videoclip del nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”

11 Settembre 2020 | 10:22 di Giulia Ciavarelli

«Siamo all'arena dove avremmo dovuto tenere la festa dei nostri trent'anni, la faremo il prossimo anno, ma volevo qui farvi ascoltare la mia nuova canzone»: subito dopo il Tg1, Luciano Ligabue irrompe su Rai1 per un'esibizione live molto speciale in un luogo simbolo della sua carriera.

Per presentare "La ragazza dei tuoi sogni", in radio da venerdì 11 settembre, il rocker sceglie Campovolo e inaugura virtualmente la nuova RCF Arena di Reggio Emilia, uno spazio creato rigorosamente ad hoc per la musica dal vivo con una capienza di oltre 100.000 spettatori. Una location che avrebbe dovuto ospitare "30 anni in un (nuovo) giorno", il grande evento per celebrare tutti i successi del rocker rimandato, a causa dell'emergenza sanitaria, al 19 giugno 2021.



Prima del grande evento di giugno Ligabue sarà impegnato con “Europe 2020”, il tour che a maggio 2021 lo vedrà protagonista nelle principali città europee.