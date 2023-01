Lo Stato Sociale: «“Che benessere !?” parla di quello che sarà»

Dopo “Fottuti per sempre”, la band pubblica un nuovo brano con Naska che farà parte del nuovo album in uscita a maggio Giulia Ciavarelli







A distanza di una settimana dal primo inedito "Fottuti per sempre" con Vasco Brondi, Lo Stato Sociale torna con una nuova collaborazione che ci permette di immaginare sempre più nei dettagli quello che sarà il nuovo percorso discografico della band: "Che benessere!?" feat. Naska esce venerdì 20 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

I due brani rappresentano alla perfezione le due anime musicali della band, un puzzle che si completerà solo a maggio con l'uscita del disco: da un lato c'è una canzone divertente dall'attitude punk che restituisce una fotografia satirica della società in cui viviamo, mentre l'altro lato è quello più profondo, scritto e composto con un collega e amico che ha vissuto la trasformazione della musica indipendente italiana dal 2008 ad oggi.

«Se “Fottuti per sempre” parla di quello che è stato, “Che benessere !?” parla di quello che sarà. Se una l’abbiamo scritta con un compagno di viaggio di questi dieci anni, l’altra con un nuovo amico che ha dieci anni meno di noi. Se una sputa con rabbia tutto quello che senti di aver perso per crescere, l’altra parla con leggerezza del disastro che abitiamo nel presente, del cantare che è quasi come respirare e di tutto quello per cui ancora vale la pena vivere» raccontano i regaz.

Ai nuovi progetti discografici si aggiunge il ritorno dal vivo: “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo" è composto da undici date, di cui sette sold out, in giro per i club italiani dove la band non solo presenterà i loro successi storici ma farà ascoltare in anteprima il nuovo album in uscita a maggio. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della band.

Le date del tour

24 marzo - Livorno, The Cage - sold out

25 marzo - Bologna, TPO - sold out

31 marzo - Brescia, Latteria Molloy - sold out

7 aprile - Perugia, Urban - sold out

8 aprile - Roma, Monk - sold out

14 aprile - Padova, CSO Pedro

16 aprile - Milano, Magazzini Generali - sold out

20 aprile - Catania, MA

21 aprile - Rende (CS), Mood Social Club

22 aprile - Molfetta (BA), Eremo

28 aprile - Torino, Hiroshima Mon Amour - sold out