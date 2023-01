Lo Stato Sociale: “Fottuti per sempre” insieme a Vasco Brondi

Dopo aver annunciato il tour tra marzo e aprile e un nuovo album, la band torna con un inedito amaro Giulia Ciavarelli







Dopo le celebrazioni di "Turisti della democrazia", che nel 2022 ha festeggiato i dieci anni dalla pubblicazione, Lo Stato Sociale inaugura l'anno con l'uscita di un nuovo singolo. Fuori da ogni schema e regola discografica, senza «presale e cartelloni pubblicitari nelle stazioni», la band pubblica "Fottuti per sempre" feat. Vasco Brondi, disponibile da venerdì 13 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

«È la canzone più onesta che abbiamo mai scritto, parla di come i sogni ti sappiano fregare, di una band che stava per sciogliersi, della vita che ha bussato ai finestrini di un piccolo furgone dove eravamo solo noi cinque amici che volevamo cambiare il mondo, mentre il mondo ha cambiato noi» raccontano i regaz sulla nuova canzone, che racconta la parabola degli ultimi anni.

E proseguono: «Quel poco di successo, le sirene di una sorta di fama chissà poi quanto effimera, ma soprattutto l’amore, la vita, la famiglia, una nuova città. Tutto ci ha portato lontano, persino la musica. Questa è una band che poteva non esserci più, e invece siamo ancora qui».

«Vasco è stato con noi, a volte da lontano a volte da vicino, a volte come riferimento e infine come amico, a volte come modello del perché valga la pena regalare la propria vita a un furgone scassato che fa su e giù per un paese a forma di scarpa. Averlo in questo pezzo per noi è un regalo» concludono parlando della collaborazione con l'artista.

Lo Stato Sociale tornerà sui palchi dei club tra marzo e aprile, con 11 date di cui 5 già sold out - per presentare in anteprima dal vivo il nuovo album in uscita a maggio 2023 per Garrincha Dischi/Island Records.

Le date del tour

24 marzo - Livorno, The Cage

25 marzo - Bologna, TPO

31 marzo - Brescia, Latteria Molloy

7 aprile - Perugia, Urban

8 aprile - Roma, Monk

14 aprile - Padova, CSO Pedro

16 aprile - Milano, Magazzini Generali

20 aprile - Catania, MA

21 aprile - Rende (CS), Mood Social Club

22 aprile - Molfetta (BA), Eremo

28 aprile - Torino, Hiroshima Mon Amour