Lo Stato Sociale: il nuovo singolo è “Autocertificanzone”

05 Maggio 2020 | 14:06 di Giulia Ciavarelli

Dopo la toccante esibizione durante il concerto del Primo Maggio da una Piazza Maggiore completamente deserta, i ragazzi de Lo Stato Sociale tornano con una nuova canzone per Garrincha Dischi/Island Record inaugurando così l'inizio della fase due. A quasi un anno di distanza dall’ultima pubblicazione, il collettivo bolognese pubblica "Autocertificanzone", l'instant song per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case.

Scritta a distanza tra Roma e Bologna, assemblata e prodotta da Matteo Romagnoli e Francesco Brini, ricorda i primi lavori della band e rappresenta uno sguardo scanzonato e ottimista verso il futuro, che mai come oggi speriamo non sia troppo lontano.



«Non riuscivamo a stare con le mani in mano e allora ci siamo sfidati nello scrivere e comporre una canzone a distanza. Ci siamo spediti parole e tracce musicali tra di noi, le abbiamo unite, abbiamo riscritto, abbiamo inciso e abbiamo litigato per decidere, come facciamo sempre» racconta la band, che vuole lanciare un messaggio di positività e ottimismo a tutti i fan.

"Autocertificanzone" è uscita in anteprima nelle radio in-store delle maggiori catene di supermercati italiani, gli unici luoghi dove poter rivedere le persone care, un melting pot di voci e sorrisi, nascosti dalle mascherine. Rimarrà in diffusione per tutto il mese, in modo che i fan possano ascoltarlo durante la spesa.