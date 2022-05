Lorenzo Fragola e Mameli insieme per “Luna fortuna”

Procede la nuova collaborazione artistica dei due artisti, con un brano prodotto da Takagi & Ketra Lorenzo Fragola e Mameli Giulia Ciavarelli







A pochi mesi dall'inizio di una nuova edizione di X Factor, c'è chi ancora prova a passare in rassegna tutti i talenti usciti dal programma: tra questi c'è anche Lorenzo Fragola, il giovane cantautore che aveva incantato e commosso Fedez con il brano "The reason why". «Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto» scrive sui social «C’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora» continua Lorenzo tornando ad annunciare l'uscita di nuova musica.

Per rientrare nel mondo discografico, l'artista instaura una nuova collaborazione artistica con un collega catanese ma, prima di tutto, un amico: il suo nome è Mario Castiglione, in arte Mameli.

Se a inizio mese viene pubblicato il primo singolo dal titolo "Attraverso", la coppia musicale torna a unire le forze e ad aggiungere un nuovo tassello al proprio sodalizio artistico: vento sui capelli, braccio fuori dal finestrino e sonorità reggae descrivono "Luna fortuna", l'inedito prodotto da Takagi & Ketra che ascolteremo da venerdì 20 maggio su tutte le piattaforme digitali.

«Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché ho il bisogno di sentire in modo viscerale le cose che faccio. Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica e gliene sarò sempre grato. Ora inizia questo viaggio con una voglia incredibile di rimettersi in gioco» ha commentato il cantautore.

E Mameli aggiunge: «Negli ultimi mesi io e Lorenzo siamo stati in studio insieme e abbiamo fatto tanta musica. Ci conosciamo da anni e condividiamo paure e sogni; abbiamo vissuto insieme come coinquilini, litigato come fidanzati, ci siamo anche odiati per diversi giorni, come si odia una persona a cui si vuol bene. Adesso siamo contenti, perché state per ascoltare un pezzo nuovo che uscirà fra pochissimo» anticipava ai fan.