Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta insieme per “Je ne sais pas”

Una collaborazione tanto inaspettata quanto straordinaria quella tra Sfera Ebbasta e Lous and the Yakuza, la giovane artista e attivista belga-congolese che ha invitato il rapper multiplatino, e il suo producer Shablo, a collaborare al nuovo singolo "Je ne sais pas".

Si tratta di una ballad moderna e malinconica in cui l'artista, nome rivelazione del panorama internazionale, riflette sulle battute d'arresto della sua vita, che trova sicuramente una risonanza speciale nel contesto attuale. A questo brano così introspettivo si aggiunge l'energia di Sfera Ebbasta, uniscono con grazia le loro voci e le loro energie in questo brano, lavorando come un voluttuoso e reciproco rimedio ai loro dubbi.

Se Sfera Ebbasta non ha bisogno di presentazioni, l’artista italiano con oltre 1,5 miliardi di stream su Spotify e in vetta alle classifiche col suo ultimo album "Famoso", di Lous and the Yakuza dovete sapere che ha fatto il grande passo nel panorama internazionale col singolo "Dilemme", certificato platino in Italia con più di 35 milioni di stream, seguita da "Tout est Gore", "Solo" e, più recentemente, dall’ultimo singolo "Amigo". In Italia l'artista ha catturato l'attenzione del grande pubblico durante una serata di X Factor 13 in cui si è esibita col suo brano "Dilemme", lasciando tutti a bocca aperta.