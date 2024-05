“Love U hate U” dei Boomdabash: un’estate in viaggio, con nostalgia

Dal 31 maggio l'estate dei gruppo è senza duetti e con un brano davvero insolito Alessandro Alicandri







Abbassate i finestrini delle auto e alzate il volume. "Love U hate U" dei Boomdabash nasce per essere ascoltata così, nel mezzo della più liberatoria serenità estiva. La formula classica del duetto al femminile con un'importante artista pop (Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Baby K, Annalisa e Paola & Chiara) è stata interrotta, proponendosi nella loro formazione classica con un brano dall'approccio... diverso.

"Love u, hate u" è un brano dalle sonorità hip-house eleganti, parte dalla "casba" (la fortezza araba) per un viaggio sulla via dei ricordi dovuti all'assenza della persona amata, con quel mix di sentimenti di odio e amore che si alternano così freneticamente da sembrare un unico sentimento indecifrabile. È una canzone in movimento che sembra un vestito su misura per un viaggio lontano dai brutti pensieri, alla ricerca di leggerezza ma senza dimenticare (o far finta di dimenticare) cosa si prova.

È una proposta particolare quella dei Boomdabash, tanto diversa dalle aspettative, quanto immediata nella comprensione fin dal primissimo ascolto. È come se negli anni i ragazzi avessero raccontato l'estate in tutte le sfaccettature diurne e oggi si fossero concentrati in qualcosa di più profondo, notturno, in un brano che, pur essendo ballabilissimo e radiofonico, trasferisce un forte senso di nostalgia per una persona che, sul sedile del passeggero di quel viaggio, ora non c'è più.