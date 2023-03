Lovegang126: “Marciapiedi” è il nuovo singolo con Gemitaiz

A pochi mesi da "Cattive abitudini", il collettivo ha pubblicato un nuovo brano Redazione Sorrisi







S'intitola "Marciapiedi" il nuovo singolo che Lovegang126 ha pubblicato mercoledì 1°marzo. Prodotto da Drone126 & Il Tre, il brano si avvale del featuring di Gemitaiz che collabora con il collettivo romano composto da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino Brown.

Scandito dai riff di chitarra è un brano in cui la malinconia la fa da padrone tra melodia e testo della canzone, che racconta la disillusione, la facilità di smarrirsi e la difficoltà nel diventare adulti. Ad accompagnare le parole di Franco126 e Ketama126 i versi di Gemitaiz, che impreziosisce "un brano "Marciapiedi" in cui emerge l’importanza di avere un porto sicuro in cui tornare sempre che siano gli amici o la propria metà, unico modo per ritrovare sempre la strada di casa, a dispetto di una vita fatta di alti e bassi, luci e ombre, in cui: «i sogni costano caro, è raro che ci vai in paro».

La Lovegang126, conosciuta anche come “126” (CXXVI), è un collettivo romano sorto nel 2008, il nome deriva dai centoventisei gradini della Scalea del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, dove gli artisti si ritrovavano da ragazzi. Dopo i successi dei dischi individuali, nel 2022 pubblicano tracce collettive sotto il nome di LOVEGANG126, portando musica rap old school con linguaggio immediato e autentico. “Marciapiedi” è solo l’ultimo di una lista di brani come “Signor prefetto”, “Mani sporche” (feat. Gianni Bismark & Lil Kvneki), “Classico” e “Cattive abitudini”.