LP, il video di “One Last Time” e il dietro le quinte

In esclusiva il backstage del videoclip del nuovo brano

Dopo aver regalato ai fan i recenti successi "How low can you go" e "The One That You Love", Laura Pergolizzi, in arte LP, inaugura il 2021 con un estratto dall'atteso album di prossima pubblicazione («Il disco è già praticamente pieno e dovrebbero esserci dodici, tredici pezzi, ma continuano a nascerne di nuovi» ci aveva raccontato). Si intitola "One last time" e arriverà nelle radio italiane venerdì 7 maggio.

«Il brano parla della natura fugace delle relazioni, romantiche o meno, e di come ogni momento sia prezioso» racconta l'artista, che ha scritto il testo del nuovo singolo con il collaboratore di lunga data Mike Del Rio. «Non importa quanto otteniamo da qualcuno, se poco o tanto, ci ritroviamo a fantasticare sul passato che abbiamo avuto con quella persona e sulle cose che avremmo voluto aver detto o fatto prima che il nostro tempo insieme finisse» conclude.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, del quale qui sotto potrete vedere il dietro le quinte.

«Quando si è presentata l'opportunità di girare questo video ho detto subito sì, non solo perché ha coinvolto tutti i miei amici più stretti, ma anche perché la canzone mi ha colpito in modo viscerale. Il tema dominante poggia su una fragilità del sentimento, di come in un batter d'occhio tutto può esserci portato via» racconta il regista Stephen Schofield.

«Personalmente, una delle cose più difficili da digerire riguardo alle tragedie è che alla fine la vita va avanti comunque, la festa continua. L'unica cosa che cambia è che voi — noi — siamo tutti chiamati, a un certo punto, a lasciare quella "festa", indipendentemente dal fatto se siamo pronti ad andare o meno» conclude.