Luchè: nel nuovo singolo “La notte di San Lorenzo” c’è la voce di Pino Daniele

Mercoledì 27 luglio esce un nuovo brano del rapper napoletano, che ha campionato "Je Sto Vicino A Te" di Pino Daniele Cecilia Uzzo







Si rinsalda sempre di più il legame tra Luchè e Napoli, città d’origine del rapper che lo scorso aprile ha pubblicato il suo quinto album studio, intitolato "Dove volano le aquile". Con Luchè, "La notte di San Lorenzo" arriva prima: questo è il titolo del nuovo singolo in uscita il 27 luglio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy e già disponibile al pre-save.



La canzone è un omaggio a Pino Daniele, uno degli artisti italiani più amati e senza tempo, simbolo di Napoli. Nel brano è presente il sample di "Je sto vicino a te", uno dei suoi capolavori. Il risultato è quasi un duetto, in cui la voce di Pino Daniele si unisce e si contrappone a quella di Luchè, nella base i bpm sembrano i battiti di un cuore devoto alla persona amata. Anche il testo, con le liriche del rapper che contrappone crude verità alla delicatezza di una storia d’amore, fa sì che "La notte di San Lorenzo" suoni molto intimamente, nei toni e nell’armonia delle due voci.

Questo nuovo singolo mostra, ancora una volta, la capacità dell’artista di non rimanere bloccato in un genere, ma, al contrario, di spaziare e nel contempo mantenere una cifra stilistica riconoscibile, dettaglio che rende Luchè, al secolo Luca Imprudente, un unicum sulla scena musicale italiana.

Durante l’estate 2022 Luchè è impegnato in una serie di concerti per presentare live l’album "Dove volano le aquile", cui si aggiungeranno a novembre 5 speciali appuntamenti del tour autunnale nei palazzetti: