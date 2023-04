Luigi Strangis: «La mia fame di libertà»

Il giovane vincitore di “Amici” nel 2022 ci presenta il singolo “Adamo ed Eva” Giulia Ciavarelli







A quasi un anno dalla vittoria ad “Amici” (e a qualche mese dal suo primo album “Voglio la gonna”), incontriamo Luigi Strangis in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Adamo ed Eva”.

Luigi, ci parli di questa canzone?

«È una canzone che avevo nel cassetto da qualche mese: non è una storia d’amore ma un invito a cogliere la tentazione e godersi ogni attimo, con rispetto e senza strafare».

Nel brano ti fai portavoce di una libertà musicale ed espressiva: è un bel messaggio per i giovani che ti seguono.

«Credo lo sia per tutti, la vita va vissuta a qualsiasi età. In passato sono stato condizionato dal giudizio altrui, ora ricerco la mia libertà nei sorrisi e nelle storie delle persone che incontro. In questo modo vedo il mondo con occhi diversi».

Se ripensi al momento della vittoria, che effetto ti fa?

«Bello, è stato un momento di forte crescita. Ho avuto la possibilità di viaggiare, incontrare tanti colleghi e addetti ai lavori, e confrontarmi con loro».

Cosa ti aspetta nei prossimi mesi?

«Mi prendo i miei tempi e vedremo cosa accadrà. Sanremo? È un palco a cui ambisco, ma è ancora presto. Ora penso solo ai miei concerti».