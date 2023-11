Luigi Strangis presenta “Stupida libertà”. Le sue parole

Dal 24 novembre, il nuovo (e rivoluzionario) brano del vincitore di Amici Alessandro Alicandri







Il 24 novembre arriva "Stupida libertà", il nuovo singolo di Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amici che arriva oggi, ascoltando questo brano, a un punto di svolta molto interessante. Con un brano acustico e dalle venature rock, Luigi si apre e racconta come probabilmente non ha mai fatto così tanto prima d'ora. Il giovane artista ha scritto per noi di Sorrisi un piccolo testo di presentazione in anteprima che racchiude gli intenti, il significato e in qualche modo i segreti di questa canzone. Ecco le sue parole:

«La mia generazione, spesso, non esprime le proprie emozioni. Le nasconde. Le abbatte.

Dietro a ognuno di noi c’è un mondo pieno di sensazioni diverse e “Stupida libertà” cerca di dare voce a tutto questo, invitando l’ascoltatore a superare “i sorrisi a metà” per abbracciare la sincerità delle emozioni più autentiche.

Il pezzo è nato in studio a Roma, in un pomeriggio normalissimo.

Ricordo che è partito tutto dalla chitarra, che infatti è lo strumento principale del pezzo.

Nonostante abbia registrato il pezzo più volte in studio, anche in vari periodi diversi, alla fine abbiamo deciso di tenere le prime take che avevamo fatto… forse quel pomeriggio non era stato poi così normale».

Il brano evoca il desiderio di una vita svincolata dalle apparenze, dal dover essere o dal dover sembrare. È uno sfogo demoralizzato di chi nei suoi giorni più belli non vorrebbe pensare "Quindi la vita è tutto qua?" e da lì combattere quel pensiero e ripartire. L'essenzialità dell'arrangiamento si sposa molto bene con il significato della canzone, alla ricerca di emozioni che non siano di plastica.

