Luigi Strangis torna con “Adamo ed Eva”

Il vincitore della 21esima edizione di "Amici" torna con una nuova canzone disponibile da venerdì 31 marzo Giulia Ciavarelli







Dopo un 2022 ricco di soddisfazioni, tra dischi d'oro e milioni di stream, Luigi Strangis è pronto a tornare in pista con nuova musica: da venerdì 31 marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Adamo ed Eva", il nuovo brano pop-rock distribuito da Artist First.

«È finito il letargo» aveva scritto sui social per annunciare l'arrivo del singolo, scritto proprio dall'artista insieme a Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli.

«"Adamo ed Eva" non è una storia d’amore ma il desiderio costante di aversi. Il protagonista fa di tutto per convincere la sua lei a cogliere l’attimo. La tentazione a volte supera l’amore, ci caschiamo, viviamo il momento, ed è giusto così» racconta l'artista.

Il singolo arriva dopo la vittoria ad "Amici" e l'album "Voglio la gonna", pubblicato lo scorso ottobre, dove riunisce le due più grandi passioni: l'amore e il rock. Due concerti nei club a novembre e una gran voglia di tornare sul palco: «Ho solo un pensiero fisso: i miei concerti» ci aveva confessato l'artista, chissà che la prossima estate non sia il momento giusto per ritornare a esibirsi in giro per l'Italia.