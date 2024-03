“L’ultima poesia” di Geolier con Ultimo, due mondi che si uniscono (in dialetto)

Dal 22 marzo, i due artisti presentano (a sorpresa) un duetto tanto desiderato dai fan Alessandro Alicandri







Geolier e Ultimo il 22 marzo presentano il loro primo (e inaspettato) incontro musicale in un brano chiamato "L'ultima poesia". Dopo il grande successo di "I p' me, tu p' te" a Sanremo 2024 l'artista duetta con Ultimo che eccezionalmente canta in dialetto campano una dedica d'amore assoluta, unendo due mondi e due storie, quello romantico di Ultimo e quello urban e spesso disilluso di Geolier.

L'ultima volta che il cantautore romano aveva duettato con un italiano era con Antonello Venditti nel 2019 (escludendo il duetto internazionale "2step" con Ed Sheeran del 2022). La canzone prodotta da Takagi & Ketra è scritta dai due artisti con Davide Petrella, Gennaro Petito (ha scritto anche "I p' me, tu p' te"), JVLI e dagli stessi Takagi & Ketra.

È una dedica dai contorni scuri, parla di un amore che ha il sapore della solitudine, quando ogni abbraccio è un dolore e in ogni momento passato insieme si respira l'infelicità, ma anche il bisogno di stare insieme. "L'ultima poesia" è una lettera d'addio, ma anche una fiamma di speranza per un amore finito. Geolier si prepara a un'estate incredibile in tour, partirà il 15 giugno da Messina per poi passare per tre giorni consecutivi allo Stadio di Napoli (il 21, 22 e 23 giugno) e poi in giro per i festival estivi. Preparate le vostre ugole: c'è tanto amore da cantare.