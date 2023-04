“L’unica cosa che vuoi” dei Boomdabash: il lato fresco e romantico del pop

Dal 7 aprile il nuovo brano del gruppo. Una canzone tutta da scoprire Alessandro Alicandri







Dopo “Heaven” in collaborazione con gli Eiffel 65 (disco d'oro e sei milioni e mezzo di ascolti solo su Spotify) arriva un altro brano che segna di fatto il loro tipico e sereno girovagare nei luoghi del pop, stavolta in maniera tanto disarmante quando insolita. Arriva infatti dal 7 di aprile “L'unica cosa che vuoi”, una pura canzone d'amore che parte acustica e si sviluppa potente in cassa dritta. L'alternanza tra le voci di Biggie Bash e Payà racconta di una storia d'amore dove l'uomo, una volta tanto, si pone finalmente come l'elemento fragile: canta il desiderio di essere visto dall'amata come il centro dei suoi bisogni.

Il desiderio non è solo quello di essere amati ma anche di vivere emozioni forti, che possano (non letteralmente) spaccarti le ossa. Forse è meglio dire... travolgerti l'anima. Questo desiderio struggente si traduce in una serenata d'amore leggerissima che vede la partecipazione in scrittura, tra gli altri, di Olly (talentuosissimo concorrente di Sanremo 2023 con "Polvere") e JVLI, produttore di grande freschezza che è un po' il braccio destro di Olly e che sta velocemente spopolando nel mercato discografico pop. In un'estate che per proposte musicali sembra arrivare in anticipo, nel brano si respira tutta la spensieratezza e l'inarrivabile semplicità con cui i Boomdabash sanno da sempre fare musica.