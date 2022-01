“Lupin” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Il cantautore torna con un'altra anticipazione del suo nuovo album “Space Cowboy” Tommaso Paradiso Giulia Ciavarelli







In previsione dei due concerti gratuiti di Milano e Roma, Tommaso Paradiso continua a raccontarci "Space Cowboy”, l'album in uscita il 4 marzo, attraverso numerosi singoli: dopo il successo di "Magari no” (disco d’oro) e “La stagione del cancro e del leone”, mercoledì 19 gennaio arriva su tutte le piattaforme digitali anche "Lupin".

Dalla sua casa romana, Paradiso anticipa alcune strofe del nuovo singolo prodotto da Federico Nardelli, che porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantante al pianoforte. "Lupin" ci porta in quella "splendida normalità" dove la malinconia rimane una costante: «Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai» canta l'artista accompagnato da quell'inconfondibile sound nostalgico che ormai conosciamo molto bene.

I suoi prossimi appuntamenti sono sul palco del Fabrique e dell'Atlantico, rispettivamente a Milano e Roma: i live annunciati qualche settimana fa si terranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza il 21 e 23 gennaio. In primavera, invece, Tommaso Paradiso tornerà a suonare nei palazzetti italiani con uno show originale che alternerà grandi successi a brani appartenenti al nuovo progetto discografico.