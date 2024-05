“Ma mer”, l’estate mediterranea di Machweo con Dada’

Un featuring dal profumo mediterraneo che mescola lingue e stili, ispirato dalla nostalgia e i versi di Baudelaire Redazione Sorrisi







Anche se l’estate sembra recalcitrare in molte zone d’Italia, la data sul calendario suggerisce che è il momento di iniziare il riscaldamento. La ricetta di Machweo è quella di “Ma Mer”, un singolo estivo dal sapore mediterraneo che si avvale della collaborazione di Dada’. La cantautrice, in squadra con Fedez a X Factor, porta con sé influenze partenopee e un approccio sperimentale al pop contemporaneo.

Il singolo, uscito per Machiste Dischi, lo racconta lo stesso Machweo come «L’unione di due mondi complessi, che trasuda libertà d'espressione e creatività. Una canzone che profuma di Europa del Sud e Mediterraneo. Lingue e stili si mischiano e coesistono come nei migliori dei futuri possibili. La voce delicata di Dada' galleggia su una produzione forte e ricca a livello ritmico e il contrasto tra musica e scrittura restituisce una canzone gentile e potente, diversa nel senso più ampio del termine». Partendo dalla base, la cantante si è lasciata ispirare dalla comprensibile nostalgia di casa di chi si trasferisce al nord «Ero nella mia casa di Milano e mi mancava terribilmente Napoli. Ho provato ad ascoltarmi e ho visto la mia faccia riflessa nel mare». A ispirarla è stata la poesia di Baudelaire, “L’homme et la mer”, «In cui ritorna questa vicinanza tra l’essere umano e il mare, luogo in cui tutto si specchia, il bello e il brutto».

Il singolo anticipa il quinto album del producer e dj. Negli ultimi due anni ha dedicato gran parte dei suoi sforzi al lavoro come autore per Sony Music Publishing che lo ha portato a comporre anche il brano che Gaia ha portato in gara al festival di Sanremo 2021.