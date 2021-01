Madame duetta con Fabri Fibra nel nuovo singolo “Il mio amico”

In attesa di vederla sul palco di Sanremo 2021, un nuovo brano che anticipa l'album di inediti previsto per la primavera

15 Gennaio 2021 | 10:21 di Giulia Ciavarelli

In radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 gennaio, Francesca Calearo, in arte Madame, porta il suo nuovo singolo. «Tenetevi forte» scrive la giovane rapper sui social per annunciare ai fan la pubblicazione dell'inedito "Il mio amico" in duetto con Fabri Fibra. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino.

• Madame a Sanremo 2021 con “Voce”: «Una bellissima esperienza che sicuramente mi formerà»



Un brano che anticipa il disco in uscita in primavera, ma è anche un regalo di compleanno che la cantautrice fa a se stessa: il 16 gennaio compie 19 anni ed è la più giovane artista in gara a Sanremo 2021, dove parteciperà tra i big.



«Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio amico” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui» racconta l'artista.

Madame è la nuova voce libera della musica italiana e il suo stile ha già conquistato tanti artisti che l'hanno voluta nelle loro canzoni: a meno di vent’anni ha già tre dischi d’oro, uno di platino e duetti con Marracash, Negramaro e Ghali.