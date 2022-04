Madame ritorna con il nuovo singolo “L’eccezione”

Il brano farà parte della colonna sonora della serie "Bang Bang Baby" in arrivo su Prime Video Madame Giulia Ciavarelli







«Ho cercato le parole e alla fine, una notte, è nata “L’eccezione”»: con poche parole, semplici e dirette, Madame annuncia sui social il suo ritorno discografico con un nuovo brano in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 aprile. Testo e musiche sono di Luca Faraone, che cura la produzione insieme a DRD.

L'inedito è incluso nella colonna sonora della serie tv italiana firmata Amazon "Bang Bang Baby", in arrivo sulla piattaforma streaming a partire dal 28 aprile con i primi cinque episodi. Ambientato nel 1986, il teen drama racconta la storia di Alice, un'adolescente timida e introversa che viene risucchiata improvvisamente dal mondo del crimine.

Dopo un susseguirsi di successi e hit radiofoniche, nell'estate 2022 è il momento di tornare sul palco: l'artista suonerà dal vivo in "Madame in tour", una lunga lista di concerti in giro per il Paese che partiranno dai club nel mese di maggio e proseguiranno con tanti appuntamenti estivi nei più importanti festival musicali.

Le date dei concerti

3 e 4 maggio - Milano, Alcatraz / sold out

9 maggio - Firenze, Tuscany Hall / sold out

10 maggio - Firenze, Tuscany Hall

12 maggio - Milano, Alcatraz

14 maggio - Napoli, Palapartenope

17 maggio - Torino, Teatro Della Concordia

26 e 27 maggio - Roma, Atlantico Live

26 giugno - Genova, Goa Boa The Next Day

5 luglio - Rock in Roma

13 luglio - Jesolo, Suonica Festival

14 luglio - Grado Festival

16 luglio - Alba, Collisioni Festival

22 luglio - Offida, Piazza del Popolo

23 luglio - Siena, Fortezza Medicea

28 luglio - Roccella Summer Festival

30 luglio - Marina di Ginosa, Elephant Park

10 agosto - Alghero, Anfiteatro Maria Pia