Madame torna con il nuovo singolo “Marea”

Dopo il debutto sul palco di Sanremo, l'artista pubblica un nuovo brano che arricchisce la versione digitale dell'omonimo album

Continua l'anno fortunato di Francesca Calearo, in arte Madame: reduce dal disco di platino del suo primo omonimo album e il successo all'ultimo Festival di Sanremo, l'artista torna sulla scena discografica con un nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 4 giugno.

Prodotto da DRD e Bias, "Marea" è l'inedito, a tratti ipnotico, che esprime in maniera sensuale e tribale la marea che ti travolge quando “nei tuoi tocchi salto”. Il brano arricchisce la versione digitale del primo disco dell'artista, a cui appartengono anche i singoli “Baby”, “Il mio amico" con Fabri Fibra e “Voce”.

Se per i live estivi ancora non ci sono comunicazioni ufficiali, Madame conferma il tour invernale prodotto e organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti in partenza il 3 dicembre: tra le città scelte per gli show ci sono Roma, Firenze, Napoli, Torino e Milano. I biglietti sono già disponibili online sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

Le date del tour

3 dicembre - Roma, Atlantico

4 dicembre – Roma, Atlantico

6 dicembre – Firenze, Tuscany Hall

9 dicembre – Napoli, Casa della Musica

10 dicembre – Napoli, Casa della Musica

16 dicembre – Torino, Venaria Concordia

19 dicembre – Milano, Alcatraz

20 dicembre – Milano, Alcatraz