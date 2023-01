Madonna: il singolo “Back that up to the beat” e una nuova data in Italia

La regina del pop torna con un brano divenuto virale su TikTok, e annuncia una nuova data a Milano Madonna Credit: © Getty Giulia Ciavarelli







L'abbiamo aspettata per tanto tempo, per questo l'annuncio del suo ritorno live in Italia è stato accolto con grande entusiasmo: dopo aver ufficializzato il suo concerto a Milano, Madonna pubblica il singolo “Back that Up To The Beat”, divenuto virale su TikTok e ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il brano, scritto dalla stessa popstar con Brittany Hazzard e Pharrell Williams, ha una storia davvero originale: la versione demo risale al 2015 ed era stata sviluppata per essere inclusa nel suo album "Rebel Heart". Solo ora sta ottenendo successo grazie a migliaia di video su TikTok che utilizzano la canzone in tutti i formati: nessuna tendenza dance o sfida, solo una ricondivisione virale che ha portato la stessa Madonna a voler pubblicare il brano come nuovo singolo.

Questa e molte altre hit saranno protagoniste di un concerto davvero imperdibile: dopo otto anni di assenza, Madonna torna in Italia il 23 e il 25 novembre al Mediolanum Forum di Milano per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo che farà parte del tour mondiale “The celebration tour”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant’anni. Era inizialmente prevista una sola data, ma a partire dalle 12.00 del 20 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti anche per il 25 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.