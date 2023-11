Mahmood: «Che relax questo mio “Cocktail d’amore”»

L'artista ci racconta il nuovo singolo e il tour che lo impegnerà nel 2024 Giulia Ciavarelli







Dopo due anni di pausa dalla musica, Mahmood si prende del «tempo per evolvere» e riparte dal singolo “Cocktail d’amore” prodotto dall’inseparabile Dardust. «Il viaggio di scrittura è durato tre anni, e sono felice di essere tornato con questa ballata perché mi rappresenta: ci sono tanti dettagli della mia vita. Scrivo perché non ho mai il coraggio di dire le cose a voce, è sempre liberatorio» ci racconta l’artista quando lo incontriamo in uno dei suoi locali preferiti di Milano.

Oltre al videoclip girato tra i vicoli di Napoli («È stato magico, le persone sono umane e calorose»), ad attirare l’attenzione è la copertina realizzata dall’artista Frederik Heyman: «Lo seguo da anni, sono un suo fan! Il Pegaso racchiude quel lato orientale presente anche in “Inuyasha”, e rappresenta me in uno stato di tranquillità e relax, seduto sul letto con il mio computer» spiega.

“Cocktail d’amore” è l’inizio di una nuova parentesi discografica che vedrà la luce il prossimo anno: «Posso già dire che sarà un disco più europeo, i testi sono nati in giro per il mondo, da Los Angeles a Berlino e a Parigi, e ci saranno collaborazioni internazionali». Una ventata di musica nuova, insomma, ma Mahmood esclude di ripresentarsi a Sanremo («Non ci ho pensato, non ho sentito Amadeus e sono focalizzato sul disco»), anche perché l’artista dedicherà i prossimi mesi alla preparazione del tour: «Voglio tornare sul palco con qualcosa di mai fatto prima». Partenza fissata per aprile 2024 con concerti nei club europei e gran finale, il 17 maggio, al Fabrique di Milano.