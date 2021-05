Mahmood: il nuovo singolo è “Klan”

Il brano è il secondo singolo ufficiale del nuovo album "Ghettolimpo" in uscita l'11 giugno

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 14 maggio, "Klan" è il nuovo tassello musicale che andrà a comporre l'universo di "Ghettolimpo", l'atteso album di Mahmood in uscita l'11 giugno 2021. Scritto dallo stesso artista e prodotto da DRD, il nuovo singolo mixa i ritmi urban a un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco.

La canzone è stata anticipata dalla ballad "Inuyasha", già disco d’oro, e da "Zero", brano che fa parte della colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix di cui ha curato anche un episodio come music supervisor.

Nel nuovo progetto discografico ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all’ascoltatore, brano dopo brano. Un universo popolato da dèi dell'Olimpo insieme a svariati personaggi, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità, cercando di superare gli ostacoli nelle diverse situazioni.