Mahmood, il nuovo singolo è “Rapide”

In radio dal 17 gennaio, il brano anticipa l'uscita di un nuovo album e di un tour, prima in Europa e poi nel nostro Paese

17 Gennaio 2020 | 14:10 di Giulia Ciavarelli

Mentre sono in corso i preparativi per il Festival di Sanremo, il vincitore del 2019 si appresta a vivere dodici mesi pieni di novità. Dopo il trionfo di "Soldi", Mahmood ha annunciato non solo un singolo, ma l'uscita di un nuovo progetto discografico e di un lungo tour in giro per l'Europa e l'Italia.

In radio dal 17 gennaio, "Rapide" è una ballata urban che mostra la parte più intima e sincera del cantante: «Ora uno dei pezzi più importanti di me diventerà vostro» scrive sui social prima della pubblicazione. Un brano che racconta una storia ambientata a Milano (ci sono molti riferimenti a locali e e luoghi ben precisi), diretta e onesta, tra amori e tradimenti.

A partire da aprile, Mahmood tornerà on the road: prima con il tour europeo che partirà da Milano il 14 aprile e toccherà città come Anversa, Parigi, Londra, Madrid, Monaco e terminerà il 16 maggio a Zurigo. Le date del tour italiano previsto per l'autunno 2020 sono tante: da Firenze a Milano passando da Napoli, Roma, Torino, Nonantola e infine a S.Biagio di Callalta. I biglietti sono già acquistabili su Ticketone e in tutti gli altri punti vendita abituali.

LE DATE ITALIANE DEL TOUR

4 novembre - Firenze, Tuscany Hall

9 novembre - Milano, Alcatraz

13 novembre - Napoli, Casa della Musica

14 novembre - Roma, Atlantico Live

17 novembre - Torino/Venaria, Concordia

19 novembre - Nonantola, Vox Club

21 novembre - S.Biagio di Callalta, Supersonic Arena