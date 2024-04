“Malavita” dei Coma_Cose: un ritorno folk tutto da ballare

Dal 26 aprile, un singolo urban di grande impatto che segna un nuovo inizio Alessandro Alicandri







Se la missione di questo brano era stupire, ci sono riusciti in pieno. "Malavita", il brano che segna il ritorno ma anche un nuovo inizio per i Coma_Cose, è ricco di sorprese. Il brano pubblicato il 26 aprile mescola sonorità smaccatamente folk con un'impostazione urban e estremamente ballabile grazie alla produzione di Merk & Tremont, anche se formalmente il brano è prodotto da ITACA, il gruppo che raggruppa Mark & Tremont (Federico Mercuri e Giordano Cremona) più Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Questo brano, scritto anche con Federica Abbate e Jacopo Ettorre, ha proprio le caratteristiche di un'idea sviluppata da un incontro collettivo e quindi libero e lontano dagli schemi ai quali il duo ci aveva abituati.

La storia è quella di una donna immersa in un contesto sociale difficile e opprimente come quello malavitoso, che a un certo punto decide di fuggire dalle illusioni del mondo in cui vive. Il suo nome "d'arte" è Monnalisa, un personaggio altamente simbolico in cui echeggia la Gioconda, una delle donne più iconiche e enigmatiche mai rappresentate. Con questo spirito si racconta una vicenda molto attuale in uno stile che sembra appartenere (volendo) a quello di un'altra epoca storica. La donna rappresentata è quindi una protagonista di oggi o di ieri? Dal videoclip si intuisce che non è poi così importante. In ogni epoca c'è sempre una donna che lotta contro qualsiasi forma di oppressione.

I Coma_Cose, amatissimi per il loro stile inconfondibile e la loro cifra cantautorale ed elettropop, qui trovano una strada diversa ma non discontinua che evolve il loro stile, aprendolo a nuove possibilità.