“Mandare tutto all’aria” di Marco Mengoni: le splendide conseguenze della libertà

Scegliere se stare al proprio posto oppure far saltare in mille pezzi ogni cosa è più o meno un argomento quotidiano, per tutti noi. Alle volte è facile, a volte è impossibile, altre volte è soffocante, ma pur è sempre in ogni caso una battaglia struggente, percepibile anche per le persone che ci amano e ci circondano. "Mandare tutto all'aria", il nuovo singolo di Marco Mengoni disponibile dal 29 novembre, parla proprio di questa dualità, tema molto caro a Marco, tra sentimenti e azioni contrastanti che implicano una strana forma di dolore.

Il brano è firmato da Marco Mengoni, con Edoardo D'Erme (Calcutta), Davide Petrella e Andrea Suriani (con cui ha già lavorato molto). La produzione è di Edoardo D'Erme, Giovanni Pallotti e Andrea Suriani. Assieme hanno dato vita a un brano che si colloca all'esatto centro tra il mondo funk e disco. Il cosiddetto "French touch" che è tornato a far impazzire il mondo.

La canzone in superficie è ballabile e radiofonica, ma ha in realtà due "strati": da una parte c'è il racconto cinematografico di una vita che può cambiare completamente direzione con il dinamismo rivoluzionario di una scelta, ma c'è anche l'introspezione tipica di Marco Mengoni, che racconta il tema della malinconia e dell'incapacità, a volte, di imparare dai propri errori.

Questa lotta interiore diventa dolore: il brano è costellato di sensazioni di malessere fisico, di sentirsi a pezzi, di braccia rotte, di facce che si vorrebbe sbattere al muro. In fondo in questa vita a volte sembriamo degli stuntman, persone che in apparenza si fanno malissimo al posto di qualcun altro. Ma quel dolore per noi è vero: non sarà forse questa la conseguenza della libertà? A volte è proprio il caso di scoprirlo e "Mandare tutto all'aria".