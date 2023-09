Måneskin: “Honey, Are U Coming?” è il nuovo singolo

La band ha presentato il nuovo brano con una diretta streaming sui canali social prima di partire per il tour mondiale Giulia Ciavarelli







I Måneskin si sono concessi una breve pausa estiva dopo il tour negli stadi, prima di ripartire per il giro del mondo e lanciare un nuovo singolo: "Honey, Are U Coming?" è un concentrato di energia che miscela un testo malinconico al riff delle chitarre elettriche che «non vediamo l’ora di suonare dal vivo in tour per voi».

«Questa è una notte speciale» dice Damiano in occasione della diretta streaming dal Gazometro di Roma organizzata per lanciare il singolo: «È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po' di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto. È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio» racconta il frontman.

«Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour, avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L'abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles. Pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi!» aggiunge Victoria.

La band avrà una seconda occasione per presentare il nuovo singolo: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas suoneranno il prossimo 12 settembre sul palco degli MTV VMAs, dove sono anche in corsa per il premio “Best Rock” con la canzone "The Loneliest".