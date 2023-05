Marco Mengoni ed Elodie annunciano “Pazza musica”

Un singolo per l’estate dalla coppia più esplosiva della musica italiana Marco Mengoni ed Elodie Lorenzo Di Palma







Sarà disponibile da venerdì 26 maggio, in contemporanea con l’uscita dell’album “Materia (Prisma)”, “Pazza Musica”, il singolo per l’estate che vede cantare insieme Marco Mengoni ed Elodie, i due artisti italiani sulla cresta dell’onda.

Marco Mengoni è infatti reduce dell’onorevole quarto posto (più il premio della critica) all’Eurovision Song Contest 2023 e ha già venduto oltre 20mila biglietti venduti in 48 ore per il tour europeo. Elodie è appena scesa dal palco del Forum d’Assago di Milano, dove ha strabiliato tutti con uno show di respiro internazionale, oltre ad aver appena vinto, alla prima candidatura, il David di Donatello per il brano “Proiettili”.

Con queste promesse il duetto in “Pazza Musica” si candida sin da ora, come possibile nuovo tormentone della prossima estate. Questa è l’anteprima rilasciata da Marco Mengoni: