Margherita Vicario: “Piña Colada” è il nuovo singolo con Izi

10 Luglio 2020 | 16:08 di Redazione Sorrisi

Margherita Vicario torna non un nuovo singolo estivo “Piña Colada”, dal 10 luglio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Ad affiancarla c’è Izi e la produzione è di Davide “Dade” Pavanello.

Un brano alla ricerca della vera felicità, dal sapore latino, che mescola il ritmo della salsa a inserti in spagnolo, per chiederci ancora una volta cosa ci renda davvero felici, al di là di tutti i limiti della vita contemporanea.

«Ho chiesto a Izi di collaborare a questo brano con me perché rivedo in lui una caratteristica che è anche mia e che ci accomuna: la scrittura per immagini, la musica come racconto. E poi non è uno di quei rapper pieni di fronzoli: va dritto al succo del discorso. Elimina il superfluo, per l’appunto» ha detto Margherita Vicario a proposito di questa collaborazione. Ha colto anche l’occasione per annunciare le date del tour estivo, prodotto da DNA concerti, che partirà il 16 luglio da Roma.

Le prime date del tour

Giovedì 16 luglio – Roma - Prendiamola con Filosofia

Giovedì 23 luglio – Bagnacavallo (RA) – Mutazioni Post

Martedì 28 luglio – Rende (CS) – Be alternative Festival

Giovedì 30 luglio – Modena – Cantautori su Marte

Venerdì 31 luglio 2020 - Rosolina Mare (RO) – Voci per la Libertà / Premio Amnesty International

Sabato 8 agosto – Mantova – She says! She rules!

Giovedì 03 settembre 2020 – Rimini - Le Città Visibili

Venerdì 11 settembre 2020 - Acquaviva (SI) – Live Rock Festival

Venerdì 25 settembre 2020 - Torino - Premio Buscaglione