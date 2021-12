Margherita Vicario torna con “La meglio gioventù”

L'artista ci porta in pista da ballo con un inno generazionale, il nuovo singolo è in radio da venerdì 10 dicembre Giulia Ciavarelli







Margherita Vicario torna per scrivere una nuova pagina musicale della sua carriera: a inaugurarla è "La meglio gioventù" (Island Records), un nuovo singolo da ascoltare in radio a partire da venerdì 10 dicembre. Si chiude un cerchio dopo la pubblicazione dell'ultimo "Bingo", secondo progetto discografico contenente hit come "Piña colada", "Mandela" e "Orango Tango".

Beat esplosivo, da canticchiare già dopo il primo ascolto, e un travolgente riff caratterizzano l'inedito della cantautrice prodotto da Dade: ci fa ballare con un inno generazionale che si fa portavoce di un sentimento comune di rabbia ma anche di speranza. È tutta qui, tra sound dai tratti funky, la chiave per prendersi una rivincita personale.

«Sembra che tutto quello che facciamo non basti mai, ho la sensazione che la mia generazione arranchi, arrivi in ritardo su tutto e viva una frustrazione. Spesso sono la burocrazia e l’idea di gioventù che c’è nel nostro paese a spaccarci il cranio, ci fanno credere di essere in ritardo o sbagliati, quando invece è la nostra società a funzionare male» commenta Margherita Vicario.

Alla nuova musica segue sempre anche l'esibizione dal vivo: l'artista torna a suonare in sette show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porterebbe a esibirsi in tutta l'Italia: da Bologna, Treviso e Napoli a Bari, Firenze, Milano e infine la "sua" Roma. I biglietti sono disponibili sul sito di Vivoconcerti.

Le date del tour 2022

8 aprile - Bologna, Link

9 aprile - Treviso, New Age Club

12 aprile - Napoli, Duel Beat

13 aprile - Bari, Demodé Club

26 aprile - Firenze, Viper

28 aprile - Milano, Fabrique

30 aprile - Roma, Atlantico