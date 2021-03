“MARILÙ”, il nuovo singolo di Achille Lauro

Dopo Sanremo, l'artista torna con un nuovo brano, un manifesto sulla libertà di essere se stessi Achille Lauro Credit: © Leandro Manuel Emede Cecilia Esposito







Fresco del suo successo a Sanremo 2021, la scorsa settimana Achille Lauro aveva annunciato il titolo del suo nuovo album, "Lauro", in uscita il 16 aprile, e oggi già ci regala un secondo estratto inedito. Il singolo si chiama "MARILÙ" e segue il successo di "Solo noi", due storie che vanno ad arricchire il nuovo mosaico creativo che verrà svelato col suo prossimo disco, il sesto per l'artista.

«Una poesia intima, intensa, senza tempo. La storia di MARILÚ. Un manifesto femminista. La storia della vita. Imparare cosa vuol dire crescere» così Achille Lauro presenta il suo nuovo brano, un invito alla libertà e al volersi bene così come si è. Una veste più sobria per l'artista trasformista che qua vediamo cimentarsi in una ballad a tinte tenui e dalle sonorità malinconiche che scorrono su una chitarra acustica pronta a farvi sciogliere.