Marracash: “64 barre di paura” per la colonna sonora di “Zero”

Dalla collaborazione tra Red Bull e Netflix, l'inedito del rapper per la serie scritta da Antonio Dikele Distefano Marracash e Giuseppe Dave Seke







La “scusa” è la serie Netflix scritta da Antonio Dikele Distefano in uscita il prossimo 21 aprile. S'intitola "Zero" e proprio da uno zero parte il nuovo inedito di Marracash “64 barre di paura”. Il freestyle fa parte della colonna sonora della serie e nasce da una collaborazione tra Red Bull 64 Bars e Netflix.

Punch line, basi e flow sono gli ingredienti «Col rap si possono fare tante cose: si può fare poesia, si può intrattenere, e sono tutte più o meno legittime. Secondo me non esiste un modo giusto o sbagliato di fare rap. Però, se vogliamo, 64 Bars è un format che riporta il rap alla sua vera essenza» ha dichiarato durante la registrazione.

Per l’occasione Marracash ha voluto variare, con un ritmo serrato diverso da quello che ci si aspetta generalmente da lui: «Era uno sfoggio di muscoli all’ennesima potenza». Lo studio mobile di Red Bull è stato ospitato dalla Barona, quartiere di Milano dove il rapper è partito “da zero cash”.

Nel videoclip di "64 barre di paura" c'è anche Giuseppe Dave Seke, protagonista di "Zero", ed è visibile sul sito di Redbull.