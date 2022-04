Max Gazzè e Carl Brave insieme con “Cristo di Rio”

Dopo il successo di "Posso", tornano insieme con questo nuovo singolo in radio da venerdì 22 aprile Max Gazzè e Carl Brave Giulia Ciavarelli







Di quel ritornello così orecchiabile ce ne siamo innamorati e anche di questa coppia musicale: dopo il successo di "Posso", tornano insieme Max Gazzè e Carl Brave, il loro singolo si intitola "Cristo di Rio". Un mix perfetto di sonorità ricercate che possiamo ascoltare da venerdì 22 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

«La condivisione della musica è per me da sempre un’esperienza bellissima! Dalla sincera alchimia che mi lega a Carl Brave è nato un altro brano» commenta l'artista sui social, un brano che potrebbe già inserirsi nella lista dei tormentoni estivi.

Beat e synth si uniscono a strumenti suonati in un brano scritto proprio dal cantautore romano: «Ho mischiato i nostri colori e le nostre skills» racconta. Infatti, troviamo istantanee di vita quotidiana condite da cori e suggestioni in una produzione mai banale e sempre in bilico tra pop ed elettronica, il loro marchio di fabbrica.

I prossimi mesi, entrambi gli artisti suoneranno in giro per l'Italia con i rispettivi tour estivi: Max Gazzè inizia il 24 aprile a Porto San Giorgio per poi continuare fino ad agosto, Carl Brave ha annunciato molte date nei festival musicali, dal Sonic Park al Rock in Roma, e ha deciso di pubblicare in contemporanea anche un altro brano da solo: "Insulti".