Max Gazzè: il nuovo singolo “Il vero amore” con Greta Zuccoli

Il brano de "La matematica dei rami" rivisitato in chiave inedita

Divertimento e rock'n'roll Anni 60 per il nuovo singolo di Max Gazzè, che da venerdì 9 luglio torna in radio con "Il vero amore". Per l'occasione, il brano, dall'album "La matematica dei rami", viene rivisitato in una chiave inedita con Greta Zuccoli. Proveniente da un percorso insolito e ricco di collaborazioni importanti come quelle con Damien Rice e Diodato, la cantautrice si è distinta tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021.

Il singolo rappresenta una delle composizioni musicalmente e tematicamente più dense di tutto l'album: racconta una storia a tratti noir dove l'amore viene osseravto da differenti prospettive e si sposa perfettamente con il video prodotto dai Manetti Bros e diretto da Andree Lucini. Un mix di James Bond, ambienti vintage, palloncini colorati ed echi hippy.

Max Gazzè prosegue il suo viaggio live a suon di sold out con il nuovo “La Matematica dei rami Tour”: tra grandi festival e affascinanti location, sta percorrendo l'Italia con la sua nuova musica e le sue amatissime hit.

Le date del tour

14 luglio - Collegno, Parco Certosa Reale

30 luglio - Roma, Auditorium Parco della Musica

31 luglio - Roma, Auditorium Parco della Musica

1 agosto - Ortona, Piazza San Tommaso

2 agosto - Treviso, Suoni di Marca

5 agosto - Linguaglossa, Colonnato dei Domenicani

6 agosto - Mazara del Vallo, Piazza della Repubblica

7 agosto - Messina, Arena Villa Dante

9 agosto - Macerata, Arena Sferisterio

20 agosto - Cagliari, Piazzale Amedeo Nazzari

21 agosto - Riola Sardo, Parco dei Suoni

28 agosto - Prato, Piazza Duomo

5 settembre - Mola di Bari, Castello Angioino

8 settembre - Sesto San Giovanni, Carroponte