Max Pezzali, il nuovo singolo è “In questa città”. Il video

08 Novembre 2019 | 10:06 di Giulia Ciavarelli

Dopo "Welcome to Miami", brano dell'estate 2019, Max Pezzali torna con un nuovo brano che anticipa il lavoro discografico che uscirà prossimamente. In questa città è il titolo della balland in perfetto stile "pezzali" in uscita venerdì 8 novembre dedicata alla città eterna, Roma, dove l'artista ha vissuto per molto tempo.

«Roma è una città incredibile, gigantesca, caotica, spesso incomprensibile per chi come me vive gran parte del tempo in una tranquilla realtà di provincia. Però, anche se a volte ci fa un po’ arrabbiare, riesce sempre a farsi perdonare con la sua umanità e la sua Magnificenza» racconta Max.

Annunciata sui social di Fiorello, la copertina dell'inedito è disegnata da Zerocalcare, il più trasversale autore di fumetti e graphic novel italiano, per questo progetto che segna 30 anni di carriera del cantante capace di coinvolgere ogni generazione.

Il singolo, che sarà contenuto nel prossimo album di inediti di Pezzali, è accompagnato da un video diretto da Giorgio Testi, regista tra i più importanti nell’ambito dei film live e i docufilm a tema musicale e candidato ai Grammy per il suo lavoro con i Blur in “Blur: No distance left to run”, oltre alle collaborazioni con gli Oasis, Adele, Amy Winehouse e Elton John.