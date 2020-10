Max Pezzali: “Qualcosa di nuovo” è il nuovo singolo

In radio da venerdì 16 ottobre, è il primo capitolo del nuovo album in uscita il 30 ottobre e già disponibile in pre order

16 Ottobre 2020 | 11:51 di Giulia Ciavarelli

Il 2020 segna il ritorno tanto atteso di Max Pezzali: da venerdì 16 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali esce "Qualcosa di nuovo", il singolo apripista di un nuovo disco che uscirà il 30 ottobre ed è già disponibile in pre order.

L'album arriva a cinque anni dall'ultimo "Astronave Max", contenente brani di successo come "È venerdì" e "Sopravviverai". Per questo nuovo capitolo della sua carriera Max è affiancato dai colleghi che lo hanno accompagnato in questo percorso: nel disco, infatti, ci sono duetti con J-Ax, Tormento e Gionny Scandal.

«Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi. Anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando» racconta Max Pezzali della ballad romantica prodotta a Los Angeles da Michele Canova.

Un ritorno musicale che doveva coincidere con quello dal vivo, purtroppo rimandato: "San Siro canta Max" i due concerti che vedono per la prima volta Max protagonista sul palco dello stadio San Siro di Milano. Prodotte e organizzate da Vivo Concerti, le date sono state riprogrammate nel 2021, più precisamente venerdì 9 luglio e sabato 10 luglio.

LA TRACKLIST

Qualcosa di nuovo

Non smettere mai

7080902000 (feat. J-Ax)

I ragazzi si divertono

Più o meno a metà

In questa città

Se non fosse per te

Sembro matto (feat. Tormento)

Noi c'eravamo

Siamo quel che siamo (feat. Gionny Scandal)

Il senso del tempo

Welcome to Miami (South Beach)