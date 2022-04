“Mediterraneo” è la nuova collezione primaverile di Lorenzo Jovanotti

Continua la strada verso il "Jova Beach Party" con altre otto canzoni, da venerdì 1 aprile sulle piattaforme digitali Giulia Ciavarelli







Continua il percorso di avvicinamento alla grande festa dell'estate: in attesa del "Jova Beach Party", da venerdì 1 aprile su tutte le piattaforme digitali, Lorenzo Jovanotti pubblica otto brani inediti che appartengono alla collezione primaverile "Mediterraneo". Le tracce si inseriscono all'interno di uscite fluide e digitali, tra remix e rivisitazioni, che andranno a comporre il "Disco del sole": «Voglio solo guardare avanti, costruire il mio futuro una canzone alla volta» dice l'artista.

«Il Mediterraneo è un concetto, una presenza, uno sfondo, un’ispirazione, un luogo, un mare, una speranza, un dolore, una questione aperta, una grande storia e soprattutto un simbolo di scambi, avventure, viaggi, incontri, suoni, amori, promesse» afferma Lorenzo. Il titolo del disco prende il nome dalla prima traccia di questa breve tracklist, che prosegue con "Non dimenticar" e "Tirannosauro Rex", che racconta la più grande storia d'amore dell'universo con tre accordi e il massimo della semplicità musicale senza un vero ritornello.

Si aggiunge "Ricordati di vivere", una canzone che si muove tra ricordi, dolore, allegria e rimpianto; c'è "Alla salute", un brindisi trascinante nato in pandemia con il forte desiderio di guardare avanti. Canta l'amore in "Everest" e collabora con Enzo Avitabile in "Corpo a corpo", una jam tutta suonata in diretta con pochissime sovraincisioni. Il finale spetta a "Allelù", tra musiche che escono dai negozi affacciati nei quartieri popolari in mezzo ai grattacieli delle archistar.

«Il Mediterraneo in questi ultimi anni mi si è manifestato come un luogo sacro, una riscoperta e un invito al viaggio nonostante non mi sia mosso di un passo, come è successo a tanti di recente. Nel Mediterraneo, dove tutto è nato, le rotte dei marinai e gli dèi, mi sono immerso per rinascere, e mi sono commosso ed esaltato» racconta il cantautore.

«Mi rendo conto che questo progetto di “Disco del sole” non è allineato agli standard richiesti oggi dal mutevole e mutante “mercato” della musica: dopo un periodo di distacco forzato dalla musica, mi sono svegliato con il desiderio irresistibile di fare canzoni, senza uniformarmi a quello che sentivo in giro, senza pensare a “featuring” e “posizionamenti”, in modo piuttosto selvatico e istintivo».

E conclude: «È un tempo così e ci sto dentro, senza forzature, con la sensazione di fare quello che amo e di condividerlo. Per la prossima estate pubblicherò altri pezzi, una specie di collezione estiva, ancora diversa, e spero gradita».

La tracklist