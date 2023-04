“Mezzo mondo” di Emma: il ritorno che non ti aspetti

Dal 28 aprile un ritorno primaverile nei suoni e nelle intenzioni, per un brano tutto da scoprire Alessandro Alicandri







Emma in questi anni ha fatto tantissimo pop ma l'ha fatto con un approccio ogni volta diverso. Per una precisa scelta di campo, ha infatti evitato di seguire (o inseguire) le mode del momento. Di contro ha fatto centro puntando dritto al cuore e allo stomaco e alla gola, tra emozioni spesso struggenti, a volte conturbanti, in alcuni casi anche di estasi.

Oggi con “Mezzo mondo” rinuncia a quelle estremità, trovando un nuovo equilibrio in qualcosa di piuttosto inedito per lei e per noi: Emma oggi sceglie di raccontarsi in modo sinceramente scanzonato e leggerissimo. “Mezzo mondo” è stata scritta da Francesco Tarducci (Nesli, un gradito ritorno), Emma stessa, Jacopo Ettorre e Francesco "Katoo" Catitti, con la produzione di Katoo e Zef.

Il risultato è un brano che parla di due mondi: da una parte quello opprimente del quotidiano, quello della vita di città, dove c'è tutto tranne quello che cerchiamo davvero e dall'altra “il ritorno a casa” nel quale si intravedono le radici, la semplicità, le persone senza sovrastrutture. In “Mondo nuovo” ricrea con suoni concilianti e parole evocative, tutto ciò che ci fa sentire bene. Spesso sono solo ricordi, a volte sono invece desideri, in alcuni casi sono tutto ciò che abbiamo per le mani, ma non siamo in grado di vedere.

Questo brano dal piglio fortemente radiofonico e alcuni agganci che la riportano al linguaggio dei social al quale da sempre è molto legata (il riferimento è a "Ti sblocco un ricordo", ma c'è anche un riferimento alla cultura dell'hype), è il primo capitolo di un nuovo album in lavorazione da tempo, come abbiamo visto nel documentario (se non l'avete visto, guardatelo) "Sbagliata Ascendente Leone”.