“Mezzo rotto” di Alessandra Amoroso e BigMama: divertimento e calore umano

D'estate la musica si divide tra brani attesi e sorprese assolute. "Mezzo rotto", il nuovo brano di Alessandra Amoroso e BigMama si colloca tra quelle canzoni che rompono gli schemi classici e riescono a creare qualcosa di nuovo nel panorama dei brani estivi perché usa una formula divertentissima fin dalle intenzioni. Il brano, scritto da Stefano Tognini (ZEF, che cura anche la produzione), Davide Petrella e BigMama racconta, senza passare dai cliché dell'estate, di una relazione interrotta bruscamente, divisi tra la consapevolezza che il rapporto era già a un punto di non ritorno (mezzo rotto, per l'appunto), ma anche con la volontà di tornare a splendere nella solitudine o in un momento di tristezza.

Prendendo in prestito una definizione che circola da qualche giorno sui social, la coppia di "Mezzo rotto" funziona, oltre che per le sue sonorità EDM tutte da ballare, per la loro "energia caotica", ovvero quel desiderio di divertirsi e divertire in maniera imprevedibile che si respira tanto nel brano e che già si era vista nel loro duetto all'evento "Una nessuna centomila" sulle note di "La rabbia non mi basta". Il 9 dicembre del 2022, in tempi non sospetti, BigMama aveva aperto al PalaPartenope di Napoli il concerto di Alessandra, nel contesto della collaborazione con Spotify Equal. Sono due artiste con percorsi molto diversi ma con personalità tanto simili. Sarà uno spasso vederle assieme tutta l'estate.

È così, in modo diretto e semplice, che le due artiste in "Mezzo rotto" propongono un brano dall'impatto dirompente, in una formula che funziona anche e soprattutto per il calore umano che emana, aspetto da sempre centrale e prioritario nella musica e quindi anche nelle collaborazioni delle due artiste. Una volta ascoltata, "Mezzo rotto" non uscirà più dalla vostra testa.