“Mi fai impazzire”: il nuovo singolo di Blanco e Sfera Ebbasta

Non il tipico brano romantico per la prima collaborazione del rapper di fama internazionale col giovane cantautore

Per la prima volta insieme il giovanissimo cantautore Blanco e il rapper di fama internazionale Sfera Ebbasta incrociano le rime per il singolo "Mi fai impazzire", disponibile da venerdì 18 giugno.

Il brano è un mix perfetto tra le due personalità, che condividono la grande spontaneità espressiva, una scrittura evocativa e un'energia travolgente. La capacità di immortalare la realtà nuda e cruda che si ritrova fin dagli esordi di Sfera Ebbasta, attraverso narrazioni chiare e trasparenti del proprio vissuto e delle proprie esperienze, esplode anche in Blanco, grazie alla sua attitudine dionisiaca, esuberante e selvaggia che lo ha fatto conoscere già dai primi singoli, come “Notti in bianco” e “La canzone nostra” a fianco di Mace e Salmo.

Come se i due artisti non bastassero, a rendere "Mi fai impazzire" un singolo ad alta intensità ci pensa la produzione energica e uptempo curata da Michelangelo e Greg Willen, dove le voci di Sfera e Blanco si alternano su synth Anni 80 e chitarre distorte.