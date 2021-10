Michele Bravi: “Cronaca di un tempo incerto” è il nuovo singolo

Da venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali, il brano è accompagnato da un cortometraggio presentato alla Festa del Cinema di Roma

Questa volta a dividerci non è lo schermo di un computer, ma incontriamo Michele Bravi in una sala cinematografica nel centro di Milano in occasione della presentazione di un progetto speciale: “Cronaca di un tempo incerto” è l’ultimo tassello musicale di un lungo progetto inaugurato da “La geografia del buio”, un racconto intimo e delicato nato «dalla dalla solitudine più grande che abbia mai conosciuto».

Da venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali, l’inedito si aggiunge al precedente concept album per dar vita a una sorta di extended version che comprende anche l’ultimo successo estivo dell’artista con Sophie and the Giants dal titolo “Falene”.

Il nuovo brano è scritto da un team ben consolidato che più volte abbiamo visto accanto al nome di Michele: insieme a lui, hanno collaborato al testo anche Federica Abbate, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti. «Domani dove andremo e di questi nostri sogni cosa ne faremo» canta l'artista, che ancora una volta ci incanta con un brano che riesce a toccare le corde emotive più profonde narrando «di un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza».

La cover dell'album La cover della nuova versione de "La geografia del buio"

“Cronache di un tempo incerto” non è solo una canzone ma un progetto artistico dove la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico. «Dietro a questo videoclip c’è un anno di lavoro» ci racconta Michele «Sono tanto orgoglioso di vedere come la creatività musicale possa rompere gli argini ed entrare nel mondo del cinema con un progetto delicato e allo stesso tempo umanamente violento».

Disponibile dal 25 ottobre, il video è sceneggiato da Michele Bravi e Nicola Sorcinelli, che ne ha curato anche la regia per la produzione di Borotalco.tv, e sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni.

«È importante, ora più che mai, poter sostenere il mondo dello spettacolo nel suo insieme. C'è bisogno di pubblico nelle sale e c'è bisogno di musica come mai prima. “Cronaca di un tempo incerto” è l'occasione perfetta per me e per il mio pubblico di celebrare la forza della ripartenza» aggiunge.

Non sarà l'ultima volta che sentiremo associare il nome di Michele Bravi al mondo cinematografico, come lui stesso ammette: «Sto lavorando molto con il cinema, ho chiuso un progetto per il prossimo anno. Mi diverto a rubare l’esperienza degli altri affiancandomi ad attori e registi importanti. Sto finendo le riprese di un film, che farà parte della prima opera di una regista molto in gamba».

La tracklist

La promessa dell’alba

Mantieni il bacio

Maneggiami con cura

Un secondo prima (feat Federica Abbate)

La vita breve dei coriandoli

Storia del mio corpo

Tutte le poesie sono d’amore

Senza fiato

Quando un desiderio cade

A sette passi di distanza

Falene (feat. Sophie and the Giants)

Cronaca di un tempo incerto