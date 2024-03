Michele Bravi e Carla Bruni cantano “Malumore francese”: un incontro perfetto

Dal 22 marzo, il nuovo brano che anticipa l'album "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi" Alessandro Alicandri







Di certo avrà sorpreso tutti l'incontro musicale tra Michele Bravi e Carla Bruni. Il singolo "Malumore francese", disponibile dal 22 marzo, è in realtà l'incontro perfetto. Un brano dal chiaro arrangiamento elettronico, ma con un grande senso introspettivo in cui due voci famose per la loro profondità interpretativa diventano irresistibili.

La parte francese del ritornello dice "Voglio un amore eterno che duri quanto un addio, addio", poi in italiano "Per poi sparire dentro un'amnesia". Un testo che mescola disillusione amorosa e sensualità, in un evolversi catastrofico di eventi dove alla parte lesa, di tutta questa passione incredibile, non rimane niente. Con una punta di malinconia ma anche di rabbia, Michele e Carla raccontano in modo vellutato una storia di passione irresistibile e sbagliata.

Il 12 aprile Michele Bravi pubblicherà l'album "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi" che include i brani "Odio" e "Per me sei importante". "Malumore francese" è un brano dalle forti potenzialità radiofoniche e con un fascino che mescola un cantautorato elegante al pop fatto per bene.